Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Турция готовятся подписать морское соглашение

АЛМАТЫ, 12 авг — Sputnik. Казахстан и Турция готовятся подписать морское соглашение.

Источник: Sputnik.kz

Минтранспорта Казахстана подготовило проект документа.

Его цели — укрепление взаимодействия в морской сфере, повышение безопасности судоходства, взаимное признание дипломов моряков, развитие портовой и судостроительной отрасли.

В том числе предполагается сотрудничество в строительстве и модернизации портов и судов, развитии мультимодальных перевозок.

Соглашение регулирует широкий спектр вопросов — от портового доступа и судостроения до подготовки кадров и экологической безопасности, сообщили Sputnik Казахстан в Минтранспорта.