Казахстан и Турция готовятся подписать морское соглашение

Минтранспорта Казахстана подготовило проект документа.
Его цели — укрепление взаимодействия в морской сфере, повышение безопасности судоходства, взаимное признание дипломов моряков, развитие портовой и судостроительной отрасли.
В том числе предполагается сотрудничество в строительстве и модернизации портов и судов, развитии мультимодальных перевозок.
Соглашение регулирует широкий спектр вопросов — от портового доступа и судостроения до подготовки кадров и экологической безопасности, сообщили Sputnik Казахстан в Минтранспорта.