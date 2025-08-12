Цифровой штаб создан в Казахстане после поручений Токаева

Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах внедрения ИИ-технологий во все сферы. Эти вопросы надо решать быстро и в тесном взаимодействии. Речь идет не только о совершенствовании правовой основы для функционирования ИИ. Необходимо решить вопросы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech. Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом.