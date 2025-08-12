Как выглядит Аляска перед встречей Путина и Трампа. Фото

Аляска — самый большой штат США, находится на северо-западе Северной Америки. В его состав входят одноименный полуостров, Алеутские острова и полоса побережья вдоль границы на западе Канады. Административный центр — Джуно, тогда как Анкоридж является самым крупным городом. Здесь проживает 40% населения штата. В годы Второй мировой войны через городок Фэрбанкс осуществлялась перегонка самолетов по ленд-лизу, о чем сегодня напоминает памятник летчикам двух стран. Территориально Аляска расположена очень близко к России — расстояние до Чукотки в самом узком месте Берингова пролива составляет всего 86 км. При этом острова Диомида (российский Ратманова и американский Крузенштерна) разделяют меньше 4 км, но они находятся в разных часовых поясах.