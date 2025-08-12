Как выглядит Аляска перед встречей Путина и Трампа. Фото

О дате и месте встречи первым сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Позже информацию подтвердили в Кремле.
Точное место проведения саммита пока не раскрывается. По данным портала Alaska Landmine, переговоры могут состояться в курортном городке Гирдвуд (юго-восток от Анкориджа). Когда-то этот населенный пункт был центром золотодобычи, а сегодня превратился в элитный горнолыжный курорт. В публикации сообщается, что в качестве места встречи рассматривается отель Alyeska Resort, который находится в 40 минут езды от международного аэропорта имени Теда Стивенса. Издание отмечает, что в период с 12 по 16 августа номера в гостинице забронировать невозможно.
Ранее The New York Times писала, что в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске секретная служба США взяла в аренду дом с шестью комнатами в Анкоридже.
Путин и Трамп могут встретиться на одной из военных баз США. Такое мнение высказал бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в беседе с «РИА Новости». В частности, он выделил объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа и базу ВВС США Эйлсон недалеко от Фэрбанкса. По его мнению, они идеально подходят с точки зрения безопасности.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временных ограничениях воздушного пространства над Аляской 15 августа. В радиусе 50 километров от Анкориджа будет введен особый режим полетов в связи с перемещением высокопоставленных лиц.
Аляска — самый большой штат США, находится на северо-западе Северной Америки. В его состав входят одноименный полуостров, Алеутские острова и полоса побережья вдоль границы на западе Канады. Административный центр — Джуно, тогда как Анкоридж является самым крупным городом. Здесь проживает 40% населения штата. В годы Второй мировой войны через городок Фэрбанкс осуществлялась перегонка самолетов по ленд-лизу, о чем сегодня напоминает памятник летчикам двух стран. Территориально Аляска расположена очень близко к России — расстояние до Чукотки в самом узком месте Берингова пролива составляет всего 86 км. При этом острова Диомида (российский Ратманова и американский Крузенштерна) разделяют меньше 4 км, но они находятся в разных часовых поясах.