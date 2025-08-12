NYT узнала о негативной реакции Трампа на слова Зеленского об уступках

«Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал земельным обменом, и отверг заявления президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении издания.
Кроме того, американский лидер ни разу не упомянул о гарантиях безопасности для Украины.
По данным «Газеты.Ru», Трамп подчеркнул, что собирается на Аляску с целью узнать, что на уме у президента России Владимира Путина.
В этот же день бывший вице-губернатор штата Лоран Леман заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске может стать шансом на урегулирование украинского конфликта. По его словам, если лидерам двух стран удастся прийти к решению по прекращению конфликта, данная встреча войдет в историю как выдающееся событие.
Кроме того, Леман в этот же день сообщил, что Трамп выбрал Аляску в качестве места проведения переговоров с Путиным, потому что этот регион стратегически важный.
Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Американский президент отметил, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже.