Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT узнала о негативной реакции Трампа на слова Зеленского об уступках

Президент США Дональд Трамп отверг заявление лидера Украины Владимира Зеленского, который не хочет уступать территории в ходе мирных переговоров по решению конфликта. Об этом 12 августа сообщила газета The New York Times.

Источник: AP 2024

«Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал земельным обменом, и отверг заявления президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, американский лидер ни разу не упомянул о гарантиях безопасности для Украины.

По данным «Газеты.Ru», Трамп подчеркнул, что собирается на Аляску с целью узнать, что на уме у президента России Владимира Путина.

В этот же день бывший вице-губернатор штата Лоран Леман заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске может стать шансом на урегулирование украинского конфликта. По его словам, если лидерам двух стран удастся прийти к решению по прекращению конфликта, данная встреча войдет в историю как выдающееся событие.

Кроме того, Леман в этот же день сообщил, что Трамп выбрал Аляску в качестве места проведения переговоров с Путиным, потому что этот регион стратегически важный.

Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Американский президент отметил, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше