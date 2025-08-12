Deep State: ВС РФ прорвали оборону ВСУ между Константиновкой и Добропольем

Российская армия прорвала оборону ВСУ на Покровском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 км и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день». Что известно о продвижении российских войск под Покровском и можно ли говорить о прорыве фронта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.