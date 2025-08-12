Deep State: ВС РФ прорвали оборону ВСУ между Константиновкой и Добропольем

Российская армия прорвала оборону ВСУ на Покровском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 км и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день». Что известно о продвижении российских войск под Покровском и можно ли говорить о прорыве фронта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Российские войска прорвали оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении в ДНР и вклинились в боевые порядки противника более чем на 10 км, сообщил украинский аналитический ресурс Deep State. По его данным, подразделения и части ВС РФ значительно продвинулись в направлении на Кучеров Яр, Золотой Колодезь и штурмом овладели селом Веселое.
«С таким развитием событий, если они не изменятся, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее Покровска», — утверждает портал.
Бывший начальник штаба «Азова» Богдан Кротевич уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, заявив, что обстановка на этом направлении критическая: дела украинских военных плачевны, а линии боевого соприкосновения фактически не существует. «~Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении~. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», — заявил он.
По данным «Страна.ua», бои ведутся «уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ».
«Уже звучат прогнозы, что если срочно не исправить ситуацию, то россияне смогут прорвать фронт и выйти на оперативный простор. И Украина будет терять территории по сотни квадратных километров в день, как это было в первые недели вторжения», — утверждает издание.
По меркам специальной военной операции расстояние в 10 км представляет собой более чем существенное продвижение, и обстановка для ВСУ на Покровском направлении действительно сильно осложнилась.
Российская армия продолжает наступательные боевые действия, глубоко охватывая группировку противника на этом направлении, и при сохранении подобных ежесуточных темпов продвижения создается реальная угроза утраты Украиной Доброполья. Что касается Покровска (российское название — Красноармейск), то диверсионно-разведывательные группы ВС РФ систематически заходят в этот город.
Кроме того, российские подразделения могут в ближайшее время выйти на автомобильную дорогу Доброполье-Краматорск, что серьезно осложнит положение соединений ВСУ, ведущих оборонительные действия на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По данным ряда украинских источников, шоссе Доброполье-Краматорск уже перерезано.
Непростая обстановка складывается для украинской армии и на подступах к Константиновке. Там соединения ВСУ могут быть прижаты к Клебан-Быкскому водохранилищу и окружены.
Тем не менее, противник намерен упорно удерживать важнейшие для себя оборонительные рубежи и позиции и нанести поражение вклинившимся группировкам ВС РФ. Командование ВСУ всеми имеющимися в своем распоряжении силами и средствами стремится воспретить дальнейшее расширение фронта прорыва в сторону флангов и в глубину между Константиновкой и Доборопольем. ~На направление прорыва российской армии в пожарном порядке выдвигаются подразделения ВСУ с неатакованных участков фронта и немногие резервы~.
Однако главная проблема для ВСУ сейчас — откровенный недостаток сил и средств, главным образом — пехоты. Боевые порядки украинской армии слишком разряжены, а это создает благоприятные условия для продвижения российских войск.
Тем не менее, ~характеризовать обстановку в районе Константиновки и Доброполья как масштабный прорыв фронта и, более того, как коллапс, обрушение и обвал обороны ВСУ на данном этапе все-таки преждевременно~. Скорее всего, успех российской армии пока можно считать глубоким вклинением в боевые порядки противника.
Безусловно, ВС РФ добились на этом направлении существенных успехов, но обвалы и обрушения фронта ВСУ станут реальностью только тогда, когда подобные события произойдут одновременно на нескольких участках фронта.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),