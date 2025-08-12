Гуцул передала сторонникам призыв продолжать борьбу с диктатурой Санду

Акции в поддержку главы Гагаузии проходят ежедневно уже вторую неделю. Участники митингов требуют освобождения Гуцул и обвиняют власти в политических репрессиях. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.