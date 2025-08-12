Ричмонд
На выборах губернатора Свердловской области введут многодневный запрет агитации

Агитацию запретят в дни голосования на выборах главы Свердловской области.

Источник: Reuters

На ближайших выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября, будет три дня тишины с запретом агитации. Это следует из сообщения пресс-службы избирательной комиссии региона.

«При проведении многодневного голосования отсутствует так называемый “день тишины”. Агитация должна завершиться в полночь с четверга на пятницу, а в 08:00 пятницы, 12 сентября, уже начнется голосование», — сообщили в комиссии.

При однодневном голосовании агитация запрещена за сутки до открытия избирательных участков. Однако те агитационные материалы, которые уже были размещены, убирать не будут.

Досрочные выборы губернатора в Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Предусмотрено использование механизма дистанционного электронного голосования. За кресло главы региона будут бороться врио губернатора Денис ПаслерЕдиная Россия»), депутат Госдумы Андрей КузнецовСправедливая Россия — За правду»), представители свердловского парламента — Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»).

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
