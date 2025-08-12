На выборах губернатора Свердловской области введут многодневный запрет агитации

На ближайших выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября, будет три дня тишины с запретом агитации. Это следует из сообщения пресс-службы избирательной комиссии региона.
«При проведении многодневного голосования отсутствует так называемый “день тишины”. Агитация должна завершиться в полночь с четверга на пятницу, а в 08:00 пятницы, 12 сентября, уже начнется голосование», — сообщили в комиссии.
При однодневном голосовании агитация запрещена за сутки до открытия избирательных участков. Однако те агитационные материалы, которые уже были размещены, убирать не будут.
Досрочные выборы губернатора в Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Предусмотрено использование механизма дистанционного электронного голосования. За кресло главы региона будут бороться врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), представители свердловского парламента — Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»).