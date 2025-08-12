Посол Франции завершила свою дипмиссию в Узбекистане

Приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Узбекистане Орелию Бушез, завершающую свою деятельность в нашей стране, — написал он в своем Telegram-канале. — Узбекско-французские двусторонние связи за последние годы продемонстрировали беспрецедентную динамику, наши страны достигли исторических рубежей, государства стали стратегическими партнерами".
Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана высоко оценил вклад посла в расширение горизонтов связей Узбекистана и Франции, а также пожелал ей успехов в новых начинаниях.
Орелия Бушез вручила президенту Узбекистана свои верительные грамоты в качестве посла Франции в Ташкенте в октябре 2021 года.