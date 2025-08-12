Ричмонд
Финляндия предъявила обвинения экипажу Eagle S в повреждении кабелей

В Финляндии предъявили обвинения трем членам экипажа нефтяного танкера Eagle S — их считают ответственными за повреждения пяти подводных кабелей в Финском заливе в 2024 году. Члены экипажа свою вину не признают, сообщает Yle.

Источник: AP 2024

В июне Центральная криминальная полиция Финляндии завершила расследование, которое велось в сотрудничестве с международными структурами. Подозреваемые — капитан, старший помощник и помощник капитана судна, им запрещен выезд.

Обвинения предъявлены троим фигурантам по статьям «тяжкого вандализма» и «тяжкого вмешательства в телекоммуникации». По версии финской прокуратуры, в результате инцидента была создана серьезная угроза системе энергоснабжения и связи, а ремонтные работы обошлись не менее чем в €60 млн.

Также сторона обвинения указывала, что Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, относится к так называемому теневому флоту России, который помогает обходить санкции касательно экспорта и импорта нефтепродуктов.

По данным следствия, танкер Eagle S в конце декабря 2024 года протащил якорь по дну Финского залива более чем на 100 км. В результате были повреждены международная электролиния EstLink 2 и четыре линии, соединяющие Финляндию с Эстонией, один из ключевых элементов энергосистемы Северной Европы.