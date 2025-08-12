Финляндия предъявила обвинения экипажу Eagle S в повреждении кабелей

По данным следствия, танкер Eagle S в конце декабря 2024 года протащил якорь по дну Финского залива более чем на 100 км. В результате были повреждены международная электролиния EstLink 2 и четыре линии, соединяющие Финляндию с Эстонией, один из ключевых элементов энергосистемы Северной Европы.