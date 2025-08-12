Китай прекратит контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой

По его словам, президент Чехии настоял на встрече с Далай-ламой, несмотря на «решительное противодействие» со стороны Китая. В МИД КНР считают, что это «грубо нарушает политические обязательства чешского правительства перед правительством Китая и подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая».