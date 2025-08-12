Ричмонд
В Госдуме раскрыли причину срочности переговоров Путина и Трампа

В России прилагают усилия для оперативной организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, понимая, как важно урегулирование украинского кризиса. США также торопятся подготовить переговоры, в том числе и по этой причине. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что саммит российского и американского президента организуется в срочном порядке, в гораздо более сжатые сроки, чем это обычно делается при подготовке встреч лидеров государств, пишет «Лента.ру».

По словам Алексея Чепы, организация переговоров на уровне президентов предполагает не только определение места встречи, но и обеспечение мер безопасности, прокладку маршрутов следования. Проведение саммита на Аляске является сложной задачей для спецслужб. Подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, по словам парламентария, ведется в оперативном режиме и займет несколько дней вместо нескольких месяцев, как обычно.

«Мы знаем, как остро решаются вопросы, что здесь каждый день промедления — это человеческая жизнь. И здесь руководство России делает, продолжает делать и будет делать всё для того, чтобы как можно быстрее прошли эти переговоры», — объяснил депутат.

Представители Белого дома и спецслужб США рассказали CNN, что готовят саммит российского и американского лидеров в спешке. 11 августа они пожаловались на то, что часть вопросов остаются нерешенными, в том числе до сих пор не определено, где будут проживать представители делегаций.

