Лидеры Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности

Лидер РУз поздравил Премьер-министра и дружественный народ Индии с предстоящим национальным праздником — Днем независимости страны, пожелав мира, благополучия и процветания.
Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-индийских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
Как отмечалось:
- в соответствии с договоренностями динамично развивается практическое взаимодействие;
- продолжаются активные и плодотворные контакты на разных уровнях;
- с начала года товарооборот вырос на 60%;
- запущено порядка 40 новых совместных предприятий и проектов кооперации;
- текущий портфель перспективных проектов с ведущими компаниями Индии достиг $2 млрд;
- в Узбекистане успешно функционируют четыре филиала индийских университетов.
Лидеры уделили особое внимание продвижению и реализации проектов кооперации в таких направлениях, как фармацевтическая и химическая промышленность, цифровая экономика, энергетика, добывающая отрасль, сельское хозяйство, строительство, туризм и другие.
Также речь шла о развитии эффективных транспортно-транзитных маршрутов в рамках коридора «Север-Юг».
Собеседники подчеркнули важность результативного проведения очередного заседания Межправкомиссии в Ташкенте.
Предложено организовать взаимные Дни культуры и кино, активизировать обмены на уровне регионов.
Президент Узбекистана и Премьер-министр Индии также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.