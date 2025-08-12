Ричмонд
Лидеры Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

Лидер РУз поздравил Премьер-министра и дружественный народ Индии с предстоящим национальным праздником — Днем независимости страны, пожелав мира, благополучия и процветания.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-индийских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

говорится в сообщении

Как отмечалось:

  • в соответствии с договоренностями динамично развивается практическое взаимодействие;
  • продолжаются активные и плодотворные контакты на разных уровнях;
  • с начала года товарооборот вырос на 60%;
  • запущено порядка 40 новых совместных предприятий и проектов кооперации;
  • текущий портфель перспективных проектов с ведущими компаниями Индии достиг $2 млрд;
  • в Узбекистане успешно функционируют четыре филиала индийских университетов.

Лидеры уделили особое внимание продвижению и реализации проектов кооперации в таких направлениях, как фармацевтическая и химическая промышленность, цифровая экономика, энергетика, добывающая отрасль, сельское хозяйство, строительство, туризм и другие.

говорится в сообщении

Также речь шла о развитии эффективных транспортно-транзитных маршрутов в рамках коридора «Север-Юг».

Собеседники подчеркнули важность результативного проведения очередного заседания Межправкомиссии в Ташкенте.

Предложено организовать взаимные Дни культуры и кино, активизировать обмены на уровне регионов.

говорится в сообщении

Президент Узбекистана и Премьер-министр Индии также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.