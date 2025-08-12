Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в манипуляциях статистикой

«Ежегодно более 25% рабочей силы страны меняет место работы. Эта мобильность вызвана не выходом людей на пенсию или приходом молодежи на рынок труда, а неприемлемыми условиями труда и низкими зарплатами. В цифрах это более 160 тысяч человек в год, которые покидают свое место работы: одни — в поисках лучшей должности, но большинство — за границей. Представлять как великую победу тот факт, что Национальное агентство занятости населения (ANOFM) ежемесячно трудоустраивает 1733 человека — то есть менее 0,2% от всей рабочей силы страны — значит оскорблять интеллект общества», — написал экс-премьер в своем Telegram-канале.