Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в манипуляциях статистикой

Ранее глава минтруда и соцзащиты Молдавии Алексей Бузу сообщил в СМИ, что с начала 2025 года Национальное агентство занятости населения (ANFOM) помогло найти работу 8 170 гражданам. Министр назвал этот показатель рекордом.
«Ежегодно более 25% рабочей силы страны меняет место работы. Эта мобильность вызвана не выходом людей на пенсию или приходом молодежи на рынок труда, а неприемлемыми условиями труда и низкими зарплатами. В цифрах это более 160 тысяч человек в год, которые покидают свое место работы: одни — в поисках лучшей должности, но большинство — за границей. Представлять как великую победу тот факт, что Национальное агентство занятости населения (ANOFM) ежемесячно трудоустраивает 1733 человека — то есть менее 0,2% от всей рабочей силы страны — значит оскорблять интеллект общества», — написал экс-премьер в своем Telegram-канале.
Политик также отметил, что «рекордные» цифры лишь возвращают показатели на уровень десятилетней давности после падения в период 2019—2022 годов.
Филат указал на проблемы в различных отраслях экономики. «В строительстве сезонный характер работы приводит к увольнению до половины работников в зимний период. В сфере HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе — ред.) низкие зарплаты заставляют молодежь покидать рабочие места через несколько месяцев. Такая масштабная утечка кадров — это не признак здоровой экономики, а непрерывная утечка людей и компетенций», — заключил экс-премьер.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.