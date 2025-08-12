Чего ожидать от встречи Путина и Трампа на Аляске и будет ли на ней Зеленский

Официально стороны не объявили, где именно на Аляске состоится встреча. Сначала местное издание сообщило, что главы России и США могут провести переговоры в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Там даты с 12 по 16 августа недоступны для бронирования. А позже в сети появилась информация об отсутствии свободных мест в отеле Captain Cook в Анкоридже, где забронированы все номера с 11 по 15 августа.