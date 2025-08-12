Алексей Текслер принял участие в открытии бизнес-форума в Минске

Беларусь была и остается одним из наших важнейших торговых партнеров. Радует, что наши взаимные поставки стабильны, а по отдельным направлениям растут. Собственно, импорт из Республики Беларусь у нас все последние пять лет только растет хорошими темпами, несмотря ни на какие обстоятельства. Мы это максимально поддерживаем, потому что замещение товаров из дальнего зарубежья, из недружественных стран — это то, чем нужно напрямую заниматься. Такие поручения дают нам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.
Губернатор проинформировал участников о проведенной встрече с президентом Республики Беларусь, на которой обсуждались перспективы промышленной кооперации, в частности, в области робототехники.
Алексей Текслер также отметил успешный опыт работы постоянного павильона Челябинской области в Минске и призвал белорусских партнеров активно использовать эту площадку для развития деловых контактов. Также он остановился на важности прямого авиасообщения между Челябинском и Минском для развития деловых и туристических связей.
Считаю, что перспективы и возможности у нас максимальные, вообще, по всем направлениям.
Заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей, приветствуя участников форума, подчеркнул динамичное развитие взаимодействия с Челябинской областью. Он выразил благодарность Алексею Текслеру и представителям делегации региона за внимание к развитию двусторонних отношений и отметил стабильный рост товарооборота в течение последних пяти лет.
Денис Бакей обратился к представителям промышленных предприятий, присутствующим на форуме, с призывом к дальнейшему укреплению партнерских связей.
Мы должны принять все необходимые меры к сохранению достигнутого товарооборота, к его укреплению и росту. Возможности, компетенции и заинтересованность у нас с вами есть.
Заместитель министра также информировал о возможности приобретения белорусской продукции российскими потребителями на льготных условиях благодаря государственным программам поддержки.
Бизнес-форум стал площадкой для прямых переговоров между представителями компаний Челябинской области и Республики Беларусь.
Сенатор Российской Федерации Олег Цепкин отметил, что межрегиональное сотрудничество между Челябинской областью и Республикой Беларусь демонстрирует впечатляющие результаты.
Экономические отношения между регионами вышли на качественно новый уровень, о чем свидетельствует динамичный рост товарооборота. Экспортный потенциал Челябинской области в направлении белорусского рынка представлен широким ассортиментом продукции. Активно развиваем сотрудничество в сфере сельского хозяйства.