Алексей Текслер принял участие в открытии бизнес-форума в Минске

Беларусь была и остается одним из наших важнейших торговых партнеров. Радует, что наши взаимные поставки стабильны, а по отдельным направлениям растут. Собственно, импорт из Республики Беларусь у нас все последние пять лет только растет хорошими темпами, несмотря ни на какие обстоятельства. Мы это максимально поддерживаем, потому что замещение товаров из дальнего зарубежья, из недружественных стран — это то, чем нужно напрямую заниматься. Такие поручения дают нам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.