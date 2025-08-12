Ричмонд
СМИ: Трамп перед встречей с Путиным примет участие в виртуальном саммите Мерца

В среду состоится онлайн-саммит США — Европа. С американской стороны в нем примут участие президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, с европейской — канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер-министры Италии, Польши и Финляндии. Кроме того, к переговорам присоединятся главы Еврокомиссии и Европейского совета, генсекретарь НАТО и Владимир Зеленский.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В 14:00 по берлинскому времени начнется часовая дискуссия с участием лидеров Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, президентов Еврокомиссии и Европейского совета, а также Зеленского и Марка Рютте. В 15:00 к дискуссии присоединятся Трамп и Вэнс. А в 16:30 состоятся переговоры участников «коалиции желающих», на которых председательствовать будут ФРГ, Британия и Франция.

Об этом, как пишет Bloomberg, сообщил пресс-секретарь Мерца Штефан Корнелиус.

По его словам, в ходе онлайн-переговоров будут рассмотрены «дальнейшие варианты оказания давления на Россию», а также «подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности».

По данным американского портала Politico, Мерц в последние дни развил бурную активность. Его команда вела интенсивные переговоры по организации виртуального саммита, а вечером в воскресенье он поговорил по телефону с Трампом, и ему удалось убедить главу Белого дома принять участие в онлайн-встрече. После общения с американским коллегой Мерц заявил немецкому общественному телеканалу:

Мы (европейцы) не можем согласиться с тем, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались и решались через головы европейцев и украинцев.

Фридрих Мерц
канцлер Германии

Как подчеркивает французская газета Le Monde, предстоящая встреча Трампа и Путина вызвала серьезные опасения у европейских лидеров по поводу того, что Киеву придется пойти на уступки части своей территории. Поэтому европейские союзники США в среду попытаются убедить Трампа в том, что на встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа ему следует требовать заморозки нынешней линии фронта в качестве первого шага перед переговорами о более прочном урегулировании конфликта, отмечает Bloomberg.

