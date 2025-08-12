СМИ: Трамп перед встречей с Путиным примет участие в виртуальном саммите Мерца

Как подчеркивает французская газета Le Monde, предстоящая встреча Трампа и Путина вызвала серьезные опасения у европейских лидеров по поводу того, что Киеву придется пойти на уступки части своей территории. Поэтому европейские союзники США в среду попытаются убедить Трампа в том, что на встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа ему следует требовать заморозки нынешней линии фронта в качестве первого шага перед переговорами о более прочном урегулировании конфликта, отмечает Bloomberg.