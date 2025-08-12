Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии

ЖЕНЕВА, 12 авг — РИА Новости. Швейцария, присоединившись к санкциям Евросоюза, ввела рестрикции против физических и юридических лиц из Молдавии и Белоруссии, сообщает во вторник правительство Швейцарии.

Источник: © РИА Новости

«Швейцария также сделала дополнительные включения в (санкционные — ред.) списки, введенные ЕС с 15 июля в отношении Молдавии и 18 июля в отношении Белоруссии», — говорится на портале швейцарского правительства.

Меры против семи физических и трех юридических лиц из Молдавии включают заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Аналогичные меры были введены против восьми белорусских компаний ВПК, сказано в коммюнике.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше