Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии

«Швейцария также сделала дополнительные включения в (санкционные — ред.) списки, введенные ЕС с 15 июля в отношении Молдавии и 18 июля в отношении Белоруссии», — говорится на портале швейцарского правительства.
Меры против семи физических и трех юридических лиц из Молдавии включают заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Аналогичные меры были введены против восьми белорусских компаний ВПК, сказано в коммюнике.
