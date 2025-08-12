Главы МВД Узбекистана и России встретились в Санкт-Петербурге — что обсудили

Речь шла о сотрудничестве в правоохранительной сфере.
Стороны обсудили вопросы миграции, а также взаимодействия в рамках Координационной рабочей группы и в ходе проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».
Глава российского ведомства положительно оценил эффективность российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, заседание которой состоялось в ноябре прошлого года в Хиве, и выразил уверенность, что ее деятельность и в дальнейшем будет способствовать выработке согласованных позиций по наиболее сложным направлениям оперативно-служебной деятельности.
Кроме того, Колокольцев отметил перспективность площадки Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие по борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции, розыска лиц, скрывшихся от компетентных органов, а также будут способствовать совершенствованию информационной составляющей наших ведомств.