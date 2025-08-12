Ричмонд
Главы МВД Узбекистана и России встретились в Санкт-Петербурге — что обсудили

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и России Азиз Ташпулатов и Владимир Колокольцев провели встречу в Санкт-Петербурге, сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Источник: Ирина Волк/Telegram

Речь шла о сотрудничестве в правоохранительной сфере.

Стороны обсудили вопросы миграции, а также взаимодействия в рамках Координационной рабочей группы и в ходе проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».

Глава российского ведомства положительно оценил эффективность российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, заседание которой состоялось в ноябре прошлого года в Хиве, и выразил уверенность, что ее деятельность и в дальнейшем будет способствовать выработке согласованных позиций по наиболее сложным направлениям оперативно-служебной деятельности.

говорится в сообщении

Кроме того, Колокольцев отметил перспективность площадки Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие по борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции, розыска лиц, скрывшихся от компетентных органов, а также будут способствовать совершенствованию информационной составляющей наших ведомств.

резюмировал он
