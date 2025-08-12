Ричмонд
Головченко подарил Лукашенко первую золотую монету, отчеканенную в Беларуси

Головченко подарил Лукашенко первую золотую монету из белорусского сырья.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национального банка и экс-премьер Беларуси Роман Головченко подарил президенту Александру Лукашенко первую золотую монету, которую отчеканили на белорусском предприятии из белорусского сырья.

Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Памятный подарок, который президент распорядился поместить в музей, Роман Головченко преподнес в ходе первой встречи с Лукашенко в статусе председателя Нацбанка Беларуси.

Головченко отметил, что Нацбанк на протяжении многих лет выпускает инвестиционные и памятные монеты из драгметаллов.

— Для меня было определенным сюрпризом узнать, что все они выпускались за рубежом. По заказу Национального банка, но за рубежом: сначала в Евросоюзе, потом в дружественных странах: Китай, Россия, Казахстан, — сказал Головченко.

Монету, которая сделана из белорусского сырья, изготовило гомельское предприятие «Кристалл», производственные мощности которого были для этого специально дооснащены. Монета называется «Славянка», она, как отмечалось, по распоряжению президента отправится в музей.

Ранее мы писали о том, что витебские таможенники рассказали о том, как иностранный перевозчик хотел незаконно ввести на территорию Беларуси сразу несколько дорогостоящих машин (тут про это).

