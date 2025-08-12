Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре-ноябре 2025 года

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа подписал указ № 302 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

Документом предусматривается призвать в сентябре — ноябре 2025 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше