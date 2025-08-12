Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево одобрил запрос президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом, передает Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебный орган.

Источник: РИА "Новости"

Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Запрос о замене тюремного заключения штрафом был подан 7 августа.

«Принимая решение по запросу защиты осуждённого Милорада Додика по замене тюремного заключения денежным штрафом, суд принял решение… о принятии указанного предложения защиты», — передает телеканал.

Сумма штрафа не раскрывается.

ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1−2 месяца, когда пройдет срок обжалования.

Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ.

Ещё 1 августа Додик заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.

Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.

Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше