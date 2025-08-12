Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом

Ещё 1 августа Додик заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.