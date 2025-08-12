Foreign Policy прогнозирует новую войну между Ираном и Израилем

Аналитики журнала предположили, что новое обострение конфликта будет масштабнее и кровопролитнее предыдущего. По их мнению, июньское перемирие не заключили бы, если бы США продолжили поддерживать Израиль. «Израилю удалось втянуть [президента США Дональда] Трампа и Соединенные Штаты в войну, но не удержать их там», — цитируют публикацию FP «Ведомости».
Издание также отмечает, что Израиль не смог достичь всех поставленных целей: ликвидация нескольких командиров КСИР не спровоцировала массовые протесты и не вызвала падения иранского режима. Журналисты указывают, что вместо возмущения населения против властей, Израиль невольно «вдохнул новую жизнь в нарратив Исламской Республики». Как пишет Foreign Policy, израильские действия привели к обратному эффекту — к консолидации иранского общества.
В середине июня вооруженные силы Израиля нанесли удар по Ирану, официально объявив своей целью ликвидацию ядерной программы страны. Эскалация конфликта произошла 22 июня, когда к операции присоединились США, ударив по ключевым ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Спустя два дня — 24 июня — Израиль и Иран объявили о прекращении боевых действий.