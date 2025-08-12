Foreign Policy прогнозирует новую войну между Ираном и Израилем

Аналитики журнала предположили, что новое обострение конфликта будет масштабнее и кровопролитнее предыдущего. По их мнению, июньское перемирие не заключили бы, если бы США продолжили поддерживать Израиль. «Израилю удалось втянуть [президента США Дональда] Трампа и Соединенные Штаты в войну, но не удержать их там», — цитируют публикацию FP «Ведомости».