Трамп перед переговорами перебросил три бомбардировщика поближе к России

Военные самолеты прибыли на авиабазу Эрланн 9 августа. Они проведут совместные учения с истребителями F-35 ВВС Норвегии и другими самолетами НАТО.

Источник: Минобороны РК/AP

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эрланн в Норвегии, сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО на своем сайте.

Самолеты отправили с авиабазы Дайесс (штат Техас), они прибыли в Норвегию 9 августа для участия в «новейшем развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе, которая совместно с союзниками по НАТО проводит углубленную боевую подготовку и проверку готовности».

Когда звено бомбардировщиков пролетало Северную Атлантику, его сопровождали истребители Военно-воздушных и космических сил Испании, базирующиеся на авиабазе Кефлавик в Исландии. Как уточняет командование НАТО, испанские самолеты впервые участвовали в миссии блока по охране воздушного пространства над Исландией.

На учениях B-1B выполнят ряд миссий вместе с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами НАТО.

«[Они отработают] воздушные операции в условиях повышенной опасности и усовершенствуют навыки поиска, фиксации, отслеживания и целеуказания. Экипажи также будут обучаться противодействию воздушным и наземным угрозам, направленным на ограничение свободы маневра», — говорится в сообщении.

Это пятое развертывание американских бомбардировщиков в Европе в 2025 году, уточняет командование. В марте 2025 года два американских стратегических бомбардировщика B-52 также провели учения недалеко от российских границ — на полигоне Роваярви в Финляндии.

Сообщение о переброске самолетов появилось незадолго до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры намечены на 15 августа на Аляске, их точное место пока не объявлено.

