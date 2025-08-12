Молдавские депутаты требуют от Минюста объяснения запрета посещать Гуцул

Акции в поддержку главы Гагаузии и активистов политблока «Победа» проходят вторую неделю. Сторонники Гуцул заявляют, что продолжат акции до её освобождения и намерены привлечь внимание международных правозащитных организаций. Ранее во вторник депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску сообщил, что парламентариев не допускают в изолятор для встречи с главой Гагаузии и другими заключенными членами политобъединения. По его словам, визит был необходим, чтобы проверить условия их содержания.
«Мы являемся депутатами парламента, и наши мандаты действительны до тех пор, пока Конституционный суд не признает новые мандаты. Мы имеем право посещать заключенных в тюрьме, чтобы увидеть, в каких условиях они содержатся. Мы незамедлительно сделаем депутатский запрос, пусть нам объяснят, на каких основаниях руководство СИЗО № 13 не пускает депутатов посмотреть, в каких условиях содержатся наши коллеги», — заявила Апостолова.
По ее словам, 5 августа депутаты успели посмотреть условия содержания Евгении Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан. «В каких условиях они содержатся сейчас — мы не знаем», — добавила она.
Ранее по распоряжению районного суда Кишинева в этот же СИЗО были заключены под стражу на 30 суток активисты блока «Победа» Ирина и Илья Вальчук, которые были задержаны на прошлой неделе по итогам обысков полиции.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.