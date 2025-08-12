Казахстан готовится к официальному визиту Пашиняна

«Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу c министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. (…) В ходе беседы уделено особое внимание обсуждению вопросов двусторонней повестки в контексте предстоящего официального визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Астану», — говорится в сообщении во вторник.
Нуртлеу тепло поздравил главу МИД Армении с подписанием декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне.
«Министр иностранных дел РК отметил важность данного шага для установления прочного мира, обеспечения устойчивого развития и процветания региона Южного Кавказа. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах торговли, логистики и транспорта, которые открываются с реализацией договоренностей по разблокированию региональных коммуникаций», — сказано в сообщении.
По итогам переговоров министры договорились продолжить политический диалог, подтвердив приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.