Вучич ответил на сообщения об отставке пророссийских министров

Президент Сербии опроверг информацию. Он заявил, что республика не будет корректировать свои позицию относительно России. «Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — приводит слова политика «Лента.ру» со ссылкой на «РИА Новости».
Ранее российское СМИ со ссылкой на источники в Сербии информировало, что премьер-министр Сербии Джуро Мацун хочет исключить министров и чиновников, которые поддерживают Россию и одобряют ее политику, из аппарата правительства. Обоснованием для обновления состава кабинета министров было названо стремление ввести санкции против России в соответствии с европейской политикой.