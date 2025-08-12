Вучич ответил на сообщения об отставке пророссийских министров

Президент Сербии опроверг информацию. Он заявил, что республика не будет корректировать свои позицию относительно России. «Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — приводит слова политика «Лента.ру» со ссылкой на «РИА Новости».