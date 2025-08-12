Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич ответил на сообщения об отставке пророссийских министров

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал информацию СМИ о планах главы правительства республики Джуро Мацуты уволить пророссийских министров. Сербский лидер назвал сообщения глупостями, сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Причиной отставки членов кабинета министров СМИ называли стремление правительства избежать давления стран ЕС на республику. По их данным, в случае увольнения пророссийски настроенных министров Сербия начнет вводить рестрикции в отношении России в соответствии с политикой Евросоюза.

Президент Сербии опроверг информацию. Он заявил, что республика не будет корректировать свои позицию относительно России. «Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — приводит слова политика «Лента.ру» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее российское СМИ со ссылкой на источники в Сербии информировало, что премьер-министр Сербии Джуро Мацун хочет исключить министров и чиновников, которые поддерживают Россию и одобряют ее политику, из аппарата правительства. Обоснованием для обновления состава кабинета министров было названо стремление ввести санкции против России в соответствии с европейской политикой.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше