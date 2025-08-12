Минниханов: Тетюшский район — пример эффективной работы и слаженного труда

Рустам Минниханов поблагодарил руководителей хозяйств за слаженную работу. «Тетюшский район — пример эффективной работы и слаженного труда. Хорошие показатели вы демонстрируете как по уборке зерновых, так и по развитию агропромышленного комплекса в целом. Основная задача на сегодня — качественно и оперативно собрать урожай. Параллельно начинается сев озимых. Успехов вам!» — подчеркнул он.