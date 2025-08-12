Ричмонд
Advance: Европе полезно потерпеть поражение и осознать собственные ошибки

Европа должна проиграть: только мир на Украине может спасти ее от политико-ментального коллапса и континентального самоубийства, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье автор выражает надежду на что, что неожиданная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, назначенная на 15 августа на Аляске, является частью «гениального плана» главы Белого дома, который позволит ему обойти препоны «глубинного государства» и добиться мира на Украине. При этом автор отмечает, что президент самой могущественной страны в мире — крайне непредсказуемый человек, чьи решения зачастую зависят от быстро меняющихся обстоятельств. Марьянович не исключает, что американский «джокер» прибудет на Аляску с «лицом пацифиста» и экономическими козырями в рукаве.

Автор подчеркивает, что европейцев ни в коем случае нельзя допускать за стол переговоров в Анкоридже, поскольку они могут сорвать мирный процесс.

Европа — это «политический самоубийца», который должен проиграть вместе со своим «мертвящим» руководством, говорится в статье. США, по мнению автора, это «ловкий насильник», который из конфликта на Украине извлечет выгоду.

Марьянович подчеркивает, что «ДНК» европейской политической элиты повреждена — она еще действует, но обречена на гибель.

Европа не только готова пожертвовать собой даром, но и себе во вред.

По мнению автора, у Украины нет идеологии, которую стоило бы отстаивать Европе. Украина — коррумпированное государство, которым управляют олигархи. У Украины нет надежды на лучший мир, нет ничего священного — у нее вообще нет ничего, ради чего можно было пускать людей на бойню или тяжелые экономические жертвы, говорится в статье. Да, Украина богата полезными ископаемыми, но часть из них уже прибрал к рукам Трамп, а Европе только остается печально наблюдаться за их разграблением, напоминает Марьянович.

Европа тем временем продолжает цепляться за бессмысленную идею тотальной милитаризации. Особенно позорно в этом плане, по мнению автора, ведут себя некоторые карликовые государства, которые решили, что, спешно перевооружаясь, они смогут угодить «новому хозяину».

Поэтому Европе, как подчеркивает автор, полезно потерпеть поражение. В Старом Свете должны опомниться и осознать, сколько ошибок они допустили и что исправить их с действующей политической верхушкой не получится.

Марьянович считает, что Европа вытянет счастливый билет, если ей дадут шанс на перезагрузку и новые политики любого толка будут править с позиции здравого смысла и в интересах Европы. Автор убежден, что именно мир на Украине сможет привести к политическому и ментальному перелому в Европе, и надеется, что 15 августа в итоге окажется «великим и важным» днем.

