Advance: Европе полезно потерпеть поражение и осознать собственные ошибки

В статье автор выражает надежду на что, что неожиданная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, назначенная на 15 августа на Аляске, является частью «гениального плана» главы Белого дома, который позволит ему обойти препоны «глубинного государства» и добиться мира на Украине. При этом автор отмечает, что президент самой могущественной страны в мире — крайне непредсказуемый человек, чьи решения зачастую зависят от быстро меняющихся обстоятельств. Марьянович не исключает, что американский «джокер» прибудет на Аляску с «лицом пацифиста» и экономическими козырями в рукаве.
Европа — это «политический самоубийца», который должен проиграть вместе со своим «мертвящим» руководством, говорится в статье. США, по мнению автора, это «ловкий насильник», который из конфликта на Украине извлечет выгоду.
Марьянович подчеркивает, что «ДНК» европейской политической элиты повреждена — она еще действует, но обречена на гибель.
По мнению автора, у Украины нет идеологии, которую стоило бы отстаивать Европе. Украина — коррумпированное государство, которым управляют олигархи. У Украины нет надежды на лучший мир, нет ничего священного — у нее вообще нет ничего, ради чего можно было пускать людей на бойню или тяжелые экономические жертвы, говорится в статье. Да, Украина богата полезными ископаемыми, но часть из них уже прибрал к рукам Трамп, а Европе только остается печально наблюдаться за их разграблением, напоминает Марьянович.
Европа тем временем продолжает цепляться за бессмысленную идею тотальной милитаризации. Особенно позорно в этом плане, по мнению автора, ведут себя некоторые карликовые государства, которые решили, что, спешно перевооружаясь, они смогут угодить «новому хозяину».
Марьянович считает, что Европа вытянет счастливый билет, если ей дадут шанс на перезагрузку и новые политики — любого толка — будут править с позиции здравого смысла и в интересах Европы. Автор убежден, что именно мир на Украине сможет привести к политическому и ментальному перелому в Европе, и надеется, что 15 августа в итоге окажется «великим и важным» днем.