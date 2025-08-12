Advance: Европе полезно потерпеть поражение и осознать собственные ошибки

По мнению автора, у Украины нет идеологии, которую стоило бы отстаивать Европе. Украина — коррумпированное государство, которым управляют олигархи. У Украины нет надежды на лучший мир, нет ничего священного — у нее вообще нет ничего, ради чего можно было пускать людей на бойню или тяжелые экономические жертвы, говорится в статье. Да, Украина богата полезными ископаемыми, но часть из них уже прибрал к рукам Трамп, а Европе только остается печально наблюдаться за их разграблением, напоминает Марьянович.