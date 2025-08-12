Ричмонд
МИД подтвердил освобождение граждан Беларуси из трудового рабства в Испании

МИД подтвердил информацию про освобождение белорусов из трудового рабства в Испании.

Источник: Комсомольская правда

МИД подтвердил освобождение граждан Беларуси из трудового рабства в Испании. Подробности сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков, сообщает БелТА.

Ранее МИД сообщал, что уточняет данные о белорусах, которые были освобождены из трудового рабства в Испании. Руслан Варанков акцентировал внимание на том, что посольство Беларуси в Мадриде сразу же подключилось к работе, поддерживает постоянный контакт с испанскими правоохранительными органами.

— Наши дипломаты готовы оказать освобожденным гражданам необходимую консульско-правовую поддержку и обеспечить сопровождение во всех вопросах взаимодействия с местными властями, — уточнил официальный представитель МИД Беларуси.

Пресс-секретарь добавил, что продолжаются следственные действия. Когда они будут завершены, гражданам Беларуси обеспечат возможность безопасного возвращения на Родину. Варанков подчеркнул, что ведомство и далее в рамках выполнения своих обязанностей будет внимательно следить за развитием ситуации, а также оказывать всестороннюю поддержку белорусам за границей.

Ранее мы писали, что в Испании граждан Беларуси освободили из трудового рабства: «Более 100 дней держали в плену, вынуждали работать по 12 часов в сутки без оплаты».

Тем временем МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей.

Кроме того, Польша высылает из страны 6 белорусов после скандального концерта в Варшаве.