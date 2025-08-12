Ричмонд
Политолог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа

15 августа на Аляске состоится первая с 2019 года встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщалось, что в центре переговоров окажется поиск путей урегулирования украинского кризиса. При этом сценарии возможного решения конфликта пока остаются неясными. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью «ФедералПресс» рассказал, чего ждать от диалога на высшем уровне.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Это будет конструктивная беседа, уверен эксперт. «Заинтересованность двух сторон в том, чтобы найти точки соприкосновения, компромисс, в рамках которого можно подписать документ о начале прекращения огня. И в перспективе — о полноценном мире. Но это сложный вопрос, потому что пока позиции двух стран не сходились никаким образом», — рассказал политолог.

По мнению Солонникова, Россия будет настаивать на устранении первопричин конфликта, а именно на денацификации и демилитаризации Украины. Также для заключения мира потребуется согласие Киева не вступать в военные союзы, в том числе в НАТО, и конечно, признание новых российских регионов.

Западные страны настаивают на прекращении боевых действий по линии фронта, при этом, по их мнению, Россия не должна выдвигать каких-либо условий. НАТО продолжает поставки вооружений Украине и размещение своих военных контингентов, рассматривая это как реализацию суверенного права Киева на самооборону, рассказывает политолог.

Утечки в медиа по теме будущей встречи говорят, что будут обсуждать как раз приостановку военных действий. А дальше с каких-то территорий уйдут российские войска, с каких-то — украинские. Но никакой дискуссии по поводу первопричин конфликта и обсуждения требований Запада до сих пор не ведется. Пока что это остается за кадром.

Дмитрий Солонников
политолог, директор Института современного государственного развития (цитата по «ФедералПресс»)

Эксперт отметил, что в последние месяцы Трамп позволил себе достаточно резкие и противоречивые высказывания в адрес Владимира Путина. Однако в Кремле, по его мнению, относятся к этим заявлениям спокойно. Политолог подчеркнул, что американский президент как публичная личность часто допускает полярные оценки в адрес различных политиков — будь то ближайшие союзники вроде Израиля или европейские политики. Солонников добавил, что подобная риторика не мешала Трампу впоследствии проводить конструктивные встречи, поэтому к его стилю общения следует относиться без излишней эмоциональности.

