Политолог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа

Эксперт отметил, что в последние месяцы Трамп позволил себе достаточно резкие и противоречивые высказывания в адрес Владимира Путина. Однако в Кремле, по его мнению, относятся к этим заявлениям спокойно. Политолог подчеркнул, что американский президент как публичная личность часто допускает полярные оценки в адрес различных политиков — будь то ближайшие союзники вроде Израиля или европейские политики. Солонников добавил, что подобная риторика не мешала Трампу впоследствии проводить конструктивные встречи, поэтому к его стилю общения следует относиться без излишней эмоциональности.

