Захарова: Зеленский по-прежнему отказывается забирать 1 тыс. украинских пленных

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский все еще отказывается забирать украинских военнопленных из опубликованного списка в 1 тыс. фамилий.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», — написала она в своем Telegram-канале.

