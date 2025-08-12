Захарова: Зеленский по-прежнему отказывается забирать 1 тыс. украинских пленных

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», — написала она в своем Telegram-канале.
