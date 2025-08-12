Комплекс для прогнозирования атак дронов создали в Беларуси

Программно-аппаратный комплекс АЛС «Сканер» разработан компанией «ИнноТех Солюшнс». Установка обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и может выявлять потенциальную угрозу со стороны низколетящих БПЛА, в том числе используемых в режиме «радиомолчания».
«Сканер» способен обнаруживать дроны с поршневыми двигателями на расстоянии до километра, прогнозировать траекторию, определять его положение в пространстве, а также параметры.
Разработка отечественных оружейников работает на основе пассивного акустического обнаружения. В комплексе есть датчики, фиксирующие звуковые волны от винтов или двигателей внутреннего сгорания беспилотников. Полученные данные обрабатывает программа, которая и рассчитывает параметры полета.
Создатели отмечают, что «Сканер» может работать круглосуточно, в том числе в неблагоприятных погодных условиях, и применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности.