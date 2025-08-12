Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комплекс для прогнозирования атак дронов создали в Беларуси

МИНСК, 12 авг — Sputnik. В Беларуси создан военный комплекс для прогнозирования атак дронов, сообщили в Госкомвоенпроме.

Источник: Telegram / Госкомвоенпром

Программно-аппаратный комплекс АЛС «Сканер» разработан компанией «ИнноТех Солюшнс». Установка обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и может выявлять потенциальную угрозу со стороны низколетящих БПЛА, в том числе используемых в режиме «радиомолчания».

«Сканер» способен обнаруживать дроны с поршневыми двигателями на расстоянии до километра, прогнозировать траекторию, определять его положение в пространстве, а также параметры.

Разработка отечественных оружейников работает на основе пассивного акустического обнаружения. В комплексе есть датчики, фиксирующие звуковые волны от винтов или двигателей внутреннего сгорания беспилотников. Полученные данные обрабатывает программа, которая и рассчитывает параметры полета.

Создатели отмечают, что «Сканер» может работать круглосуточно, в том числе в неблагоприятных погодных условиях, и применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше