«Я к этому никак не отношусь»: Дятлова прокомментировала третье уголовное дело об уничтожении трамвайной сети

В третий раз инициативу взял на себя второй отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. По указанию руководителя регионального СУ СК Дмитрия Канонерова проводится комплекс следственных действий, направленный на восстановление прав горожан.