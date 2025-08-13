Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я к этому никак не отношусь»: Дятлова прокомментировала третье уголовное дело об уничтожении трамвайной сети

Расследованием занимается СКР.

Источник: Клопс.ru

Глава Калининграда Елена Дятлова рекомендовала адресовать вопросы по уголовному делу из-за разрушения трамвайной сети СК, а не ей лично. Об этом сити-менеджер заявила в ответ на вопрос журналиста «Клопс» во время выездного совещания во вторник, 12 августа.

«Я к этому никак не отношусь. Вопросы задайте, пожалуйста, Следственному комитету», — сказала глава администрации Калининграда.

Против властей дважды возбуждали дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Оба решения впоследствии опротестовала прокуратура, обжалование ни к чему не привело.

В третий раз инициативу взял на себя второй отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. По указанию руководителя регионального СУ СК Дмитрия Канонерова проводится комплекс следственных действий, направленный на восстановление прав горожан.

Против калининградских чиновников в третий раз возбудили дело из-за халатности, повлёкшей разрушение трамвайной сети.