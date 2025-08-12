На Аляске усилили меры безопасности перед саммитом Россия — США

По ее словам, американская сторона задействовала очень много охранников, они занимают целые дома.
«Охрана усилена, отели переполнены. Все забито. Весь мир сегодня сконцентрирован на Аляске», — заявила Верная.
Она рассказала, что в город прибывают рейсы с высокими гостями, а сам саммит стал для жителей всего штата важным событием.
«Все местные телекомпании без исключения каждый свой выпуск новостей начинают именно с темы предстоящего саммита. Все отели переполнены, поэтому местные жители сдают свои комнаты», — добавила она.
Верная также отметила, что местные власти и жители делают все возможное, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные условия для переговоров.
Саммит президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пройдет в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже 15 августа. Темой встречи станет мир на Украине. Предполагается, что на встрече президенты России и США обсудят обмен территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что решать какие-либо вопросы по Украине без Украины не получится.
По его словам, переговоры важны, но их решения не будут приняты во внимание. Зеленский выразил надежду, что в скором времени состоится трехсторонняя встреча с Путиным и Трампом.