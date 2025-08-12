На Аляске усилили меры безопасности перед саммитом Россия — США

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что решать какие-либо вопросы по Украине без Украины не получится.

По его словам, переговоры важны, но их решения не будут приняты во внимание. Зеленский выразил надежду, что в скором времени состоится трехсторонняя встреча с Путиным и Трампом.