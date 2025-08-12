Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе дистанционных переговоров, которые власти ФРГ организуют 13 августа в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, утверждает газета Washington Post.

Источник: AP 2024

В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.

«Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс», — сообщает Washington Post.

Телеканал NBC уточняет, что всего ожидается три звонка в рамках дистанционных переговоров.

«Европейские лидеры и Зеленский проведут первый разговор, затем будет второй разговор, в котором будут участвовать Трамп и Вэнс. После этого, будет проведен третий разговор, в котором, вероятно, будут принимать участие Зеленский и представители коалиции стран, поддерживающих Украину», — заявил телеканал.

NBC подчеркивает, что в третьем разговоре с Зеленским будут участвовать «крупные страны ЕС, Великобритания и Канада». По словам телеканала, участие в третьем звонке Трампа и Вэнса не предполагается.

Ранее лидеры ЕС приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам ее премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС пытаются диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.

Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше