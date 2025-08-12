Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP

В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.
«Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс», — сообщает Washington Post.
Телеканал NBC уточняет, что всего ожидается три звонка в рамках дистанционных переговоров.
«Европейские лидеры и Зеленский проведут первый разговор, затем будет второй разговор, в котором будут участвовать Трамп и Вэнс. После этого, будет проведен третий разговор, в котором, вероятно, будут принимать участие Зеленский и представители коалиции стран, поддерживающих Украину», — заявил телеканал.
NBC подчеркивает, что в третьем разговоре с Зеленским будут участвовать «крупные страны ЕС, Великобритания и Канада». По словам телеканала, участие в третьем звонке Трампа и Вэнса не предполагается.
Ранее лидеры ЕС приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам ее премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС пытаются диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.