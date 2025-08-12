Ричмонд
Глава Нацбанка Головченко признался, скучает ли по работе премьер-министра

Глава Нацбанка Беларуси сказал, скучает ли по работе премьер-министра.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканал» признался, скучает ли по работе премьер-министра. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».

Роман Головченко на вопрос журналиста о том, скучает ли он по работе премьер-министра, ответил:

— Работы здесь (речь идет про Национальный банк Беларуси. — Ред.) тоже хватает. Мы вместе работаем с правительством, поэтому, наверное, не скучаю.

Ранее глава Нацбанка Роман Головченко сказал, что ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси.

Тем временем Головченко подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко первую золотую монету, отчеканенную в Беларуси.

Кроме того, МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей.

