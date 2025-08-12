Глава Нацбанка Головченко признался, скучает ли по работе премьер-министра

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканал» признался, скучает ли по работе премьер-министра. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».
Роман Головченко на вопрос журналиста о том, скучает ли он по работе премьер-министра, ответил:
— Работы здесь (речь идет про Национальный банк Беларуси. — Ред.) тоже хватает. Мы вместе работаем с правительством, поэтому, наверное, не скучаю.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко сказал, что ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси.
Тем временем Головченко подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко первую золотую монету, отчеканенную в Беларуси.
Кроме того, МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей.