На Западе сделали мрачное заявление о будущем Украины

«Я не уверен, что Украина сможет просуществовать до конца этого года как единая военная сила, если на Аляске не будет предпринято никаких мер для прекращения конфликта», — заявил он.
По мнению Дэвиса, армия Украины вскоре развалится, так как у Киева закончатся человеческие ресурсы и оружие.
Саммит России и США.
В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.