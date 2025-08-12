Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе сделали мрачное заявление о будущем Украины

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ВСУ не смогут продержаться до конца года как единая военная сила, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Источник: © РИА Новости

«Я не уверен, что Украина сможет просуществовать до конца этого года как единая военная сила, если на Аляске не будет предпринято никаких мер для прекращения конфликта», — заявил он.

По мнению Дэвиса, армия Украины вскоре развалится, так как у Киева закончатся человеческие ресурсы и оружие.

Саммит России и США.

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.

Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше