WP: Пентагон планирует создать силы быстрого реагирования для пресечения протестов в США

Силы быстрого реагирования будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в Алабаме и Аризоне. В ведении этих групп будут регионы к востоку и западу от реки Миссисипи соответственно, говорится в статье. Военнослужащие будут оснащены оружием и спецсредствами. Первая группа из 100 человек будет готова к отправке в «точку реагирования» в течение часа, а вторая и третья — в течение двух и 12 часов соответственно. Группы быстрого реагирования будут выполнять задание в течение 90 дней, «чтобы ограничить переутомление».