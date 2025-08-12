Ричмонд
WP: Пентагон планирует создать силы быстрого реагирования для пресечения протестов в США

В США в рамках «специальной миссии» Национальной гвардии хотят подготовить сотни военнослужащих, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, с которыми она ознакомилась.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Администрация Дональда Трампа, согласно статье, вынашивает планы по созданию «сил быстрого реагирования для подавления гражданских беспорядков» на территории США.

Они, по сведениям издания, будут состоять из 600 военнослужащих Национальной гвардии, которые должны будут развернуться всего за один час в американских городах, если там начнутся протесты или другие беспорядки.

Силы быстрого реагирования будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в Алабаме и Аризоне. В ведении этих групп будут регионы к востоку и западу от реки Миссисипи соответственно, говорится в статье. Военнослужащие будут оснащены оружием и спецсредствами. Первая группа из 100 человек будет готова к отправке в «точку реагирования» в течение часа, а вторая и третья — в течение двух и 12 часов соответственно. Группы быстрого реагирования будут выполнять задание в течение 90 дней, «чтобы ограничить переутомление».

Расходы на создание и поддержание этих сил прогнозируются в сотни миллионов долларов, поскольку, как отмечает WP, помимо военнослужащих в состоянии постоянной боеготовности должна будет находиться важная техника, например военные самолеты и летные экипажи.

В документе говорится, что Пентагон за счет своих средств сможет запустить программу не ранее 2027 финансового года, но, если появится «альтернативный источник финансирования», она может начаться раньше.

Этот план подтверждает готовность Трампа использовать вооруженные силы на американской территории и основывается на разделе Кодекса США, который позволяет главнокомандующему обходить ограничения на применение вооруженных сил на территории США, поясняет издание. Такая концепция уже была опробована в преддверии выборов 2020 года, когда первый президентский срок Трампа подходил к концу. Тогда, как напоминает WP, в боевую готовность были приведены 600 военнослужащих в Аризоне и Алабаме, поскольку страна готовилась к возможному всплеску политического насилия. Силы Национальной гвардии были развернуты после нескольких месяцев беспорядков по всей стране, вызванных смертью Джорджа Флойда.

В этом году Трамп направил более 5000 военнослужащих Национальной гвардии и морских пехотинцев в район Лос-Анджелеса для защиты федерального персонала и собственности на фоне протестов против его иммиграционной политики. Кроме того, тысячи американских военнослужащих были развернуты у южной границы США для демонстрации силы и препятствования нелегальной миграции, а на этой неделе Трамп распорядился отправить подразделения Национальной гвардии в Вашингтон для «снижения уровня преступности» в городе.

Американские юристы выразили опасения по поводу новой инициативы Белого дома.

Во-первых, они говорят, что такой план основывается на «шатких» юридических доводах администрации Трампа. Во-вторых, они предупреждают, что такие действия Трампа могут вызвать усиление «трений» в стране. В-третьих, они указывают на то, что это может привести к отвлечению ресурсов Национальной гвардии, которые могут потребоваться для реагирования на стихийные бедствия или другие чрезвычайные ситуации. Документы о развертывании «спецмиссии» еще не приняты, и сейчас, по сведениям WP, ведутся активные внутренние дискуссии, в ходе которых с «необычной откровенностью» описываются возможные негативные последствия утверждения новой инициативы.

