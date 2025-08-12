Эрдоган: Турция и Грузия намерены сотрудничать в сфере ВПК

«Вопросы сотрудничества в оборонной промышленности и в военной области, представляющие серьезный потенциал, были одними из главных в нашей повестки дня. Я хочу еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Кавелашвили, который во вторник прибыл с первым визитом в Турцию.
«За прошедшие годы мы достигли цели в $3 млрд в торговле в год, наша новая цель — $5 млрд», — отметил Эрдоган. По его словам, в Грузии действует свыше 200 турецких компаний, прямые инвестиции Турции в этой стране приближаются к $2,5 млрд.