APA: Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ

БАКУ, 12 августа. /ТАСС/. Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

Источник: Reuters

Заседание состоялось 12 августа. По данным пресс-службы МВД Белоруссии, которая председательствовала в СМВД, в повестку дня входили вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, ход выполнения межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью. Среди основных тем обсуждений были проблемы незаконной миграции и пути их решения, противодействие злодеяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения, нормативному регулированию отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности.

На заседании председательство в СМВД СНГ перешло от Белоруссии к России.

В июле Азербайджан отказался от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве.