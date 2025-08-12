APA: Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ

Заседание состоялось 12 августа. По данным пресс-службы МВД Белоруссии, которая председательствовала в СМВД, в повестку дня входили вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, ход выполнения межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью. Среди основных тем обсуждений были проблемы незаконной миграции и пути их решения, противодействие злодеяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения, нормативному регулированию отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности.