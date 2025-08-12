Cуд в Сеуле постановил взять под стражу бывшую первую леди Республики Корея

Юн Сок Ёль был смещен со своего поста после провалившейся попытки ввести в стране военное положение в декабре 2024 года. Парламент, в котором большинство мест принадлежит оппозиции, проголосовал за импичмент Юна. 15 января он со второй попытки был арестован, а 4 апреля Конституционный Суд подтвердил импичмент. -0-