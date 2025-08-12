Cуд в Сеуле постановил взять под стражу бывшую первую леди Республики Корея

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный окружной суд Сеула постановил взять под стражу бывшую первую леди Республики Корея Ким Гон Хи в связи с подозрениями в коррупции. Об этом сообщили представители спецпрокурора, ответственного за ее дело, информирует ТАСС.
Ордер на арест в отношении супруги бывшего президента выдан впервые в истории страны. Ее муж, экс-президент Юн Сок Ёль, содержится в СИЗО с 10 июля.
В качестве причин для ходатайства об аресте группа специального прокурора указала на возможность уничтожения улик. В свою очередь адвокаты Ким Гон Хи отмечали ее участие в допросе, на котором она отрицала вину. Защитники также отдельно указали на плохое состояние здоровья бывшей первой леди.
Группа спецпрокурора изучает в общей сложности 16 пунктов обвинения против Ким Гон Хи, включая подозрения в махинациях с ценными бумагами, обвинения в коррупции, подозрения во вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты.
Юн Сок Ёль был смещен со своего поста после провалившейся попытки ввести в стране военное положение в декабре 2024 года. Парламент, в котором большинство мест принадлежит оппозиции, проголосовал за импичмент Юна. 15 января он со второй попытки был арестован, а 4 апреля Конституционный Суд подтвердил импичмент. -0-