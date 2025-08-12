Зеленский сделал неожиданное заявление о победе Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в конфликте с Россией. Такое мнение он высказал во вторник, 12 августа.
«Мы уже выстояли в этой войне за независимость», — сказал глава киевского режима.
По его словам, нужно еще немного времени, чтобы противник не сломал Киев.
Также Зеленский ответил на вопрос, почему его не пригласили на саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
