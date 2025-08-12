Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сделал неожиданное заявление о победе Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в конфликте с Россией.

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в конфликте с Россией. Такое мнение он высказал во вторник, 12 августа.

«Мы уже выстояли в этой войне за независимость», — сказал глава киевского режима.

По его словам, нужно еще немного времени, чтобы противник не сломал Киев.

Также Зеленский ответил на вопрос, почему его не пригласили на саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше