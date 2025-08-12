Ричмонд
Европейская страна решила купить у Германии 44 танка Leopard 2A8

Чехия закупит у Германии 44 танка Leopard 2A8 за 1,6 млрд долларов, сообщило агентство ЧТК.

Чехия закупит у Германии 44 танка Leopard 2A8 за 1,6 млрд долларов, сообщило агентство ЧТК. Такое решение приняла коллегия минобороны страны во вторник.

Первый этап включает покупку командирских и боевых машин, а также адаптацию техники под нужды чешской армии. Поставка первых танков ожидается в 2028 году, а полное исполнение контракта — к 2031 году.

В будущем планируется приобретение еще 17−19 танков Leopard 2A8 в четырех других модификациях: ремонтно-эвакуационные, мостовые, инженерные и учебные.

Итого чешская армия будет располагать 61−77 танками Leopard 2A8. Цена включает системы, защиту, логистическую поддержку и обучение. Продавцом выступает немецко-французский консорциум KNDS.

