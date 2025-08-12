Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Стратегические планы включают увеличение доли технологического сектора в экономике города, рост выручки высокотехнологичных компаний и венчурных инвестиций в технологический сектор, а также увеличение доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от валового регионального продукта и рост патентной активности московского бизнеса и науки.