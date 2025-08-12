Ричмонд
Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства столицы утвердил стратегические планы развития инновационной системы города до 2030 года.

В ходе заседания был рассмотрен доклад заммэра Натальи Сергуниной о развитии Московского инновационного кластера (МИК).

Стратегические планы включают увеличение доли технологического сектора в экономике города, рост выручки высокотехнологичных компаний и венчурных инвестиций в технологический сектор, а также увеличение доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от валового регионального продукта и рост патентной активности московского бизнеса и науки.

Московский инновационный кластер станет ключевым нструментом стимулирования технологического роста экономики. Он был создан в 2018-м году по инициативе Собянина в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

МИК сформировал цифровую платформу i.moscow и другие элементы масштабной системы кооперации науки и бизнеса.

Участники МИК смогли привлечь в проекты почти 49,1 миллиардов рублей частных инвестиций и заемных средств.

Флагманский инфраструктурный проект МИК — кластер «Ломоносов», который был создан в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы».

