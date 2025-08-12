Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства столицы утвердил стратегические планы развития инновационной системы города до 2030 года.
В ходе заседания был рассмотрен доклад заммэра Натальи Сергуниной о развитии Московского инновационного кластера (МИК).
Стратегические планы включают увеличение доли технологического сектора в экономике города, рост выручки высокотехнологичных компаний и венчурных инвестиций в технологический сектор, а также увеличение доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от валового регионального продукта и рост патентной активности московского бизнеса и науки.
Московский инновационный кластер станет ключевым нструментом стимулирования технологического роста экономики. Он был создан в 2018-м году по инициативе Собянина в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
МИК сформировал цифровую платформу i.moscow и другие элементы масштабной системы кооперации науки и бизнеса.
Участники МИК смогли привлечь в проекты почти 49,1 миллиардов рублей частных инвестиций и заемных средств.
Флагманский инфраструктурный проект МИК — кластер «Ломоносов», который был создан в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы».
