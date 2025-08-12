Ричмонд
ООН поддержал переговоры между Россией и США по Украине

ООН приветствует конструктивный диалог по украинскому конфликту.

Источник: Комсомольская правда

ООН выразила одобрение по поводу начавшегося конструктивного диалога между сторонами украинского конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит России и США, который состоится 15 августа на Аляске.

«Мы приветствуем конструктивный диалог между странами-членами по вопросу Украины», — сказал представитель генсека ООН.

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация поддерживает любые инициативы, направленные на урегулирование украинского кризиса, при условии их соответствия международному праву и уставу ООН.

KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами различных стран, обсудив важные международные темы, включая визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и варианты решения украинского кризиса.

