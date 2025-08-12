ООН поддержал переговоры между Россией и США по Украине

ООН выразила одобрение по поводу начавшегося конструктивного диалога между сторонами украинского конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит России и США, который состоится 15 августа на Аляске.
«Мы приветствуем конструктивный диалог между странами-членами по вопросу Украины», — сказал представитель генсека ООН.
Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация поддерживает любые инициативы, направленные на урегулирование украинского кризиса, при условии их соответствия международному праву и уставу ООН.
KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами различных стран, обсудив важные международные темы, включая визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и варианты решения украинского кризиса.