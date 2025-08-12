ООН поддержал переговоры между Россией и США по Украине

ООН выразила одобрение по поводу начавшегося конструктивного диалога между сторонами украинского конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит России и США, который состоится 15 августа на Аляске.