Лавров и Рубио обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.
— 12 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, — говорится в публикации.
В беседе политики подтвердили взаимный настрой сторон на успешное проведение встречи Путина и Трампа на Аляске.
12 августа Путин в преддверии встречи с Трампом созвонился с лидером Корейской Народной-Демократической Республики Ким Чен Ыном.
Трамп объявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Украиной, но допустил возможность его проведения. В тот же день глава Белого дома сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.