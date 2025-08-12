Лавров и Рубио обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа на Аляске

Трамп объявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Украиной, но допустил возможность его проведения. В тот же день глава Белого дома сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.