Лавров и Рубио провели телефонный разговор 12 августа

12 августа 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и государственным секретарём США Марком Рубио. Информация об этом есть в официальном Telegram-канале МИД РФ.
Отмечается, что проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа. Подчеркивается, что с обеих сторон подтверждён настрой на успешное проведение мероприятия.
Ранее KP.RU сообщил, что американский президент ожидает, что во время встречи с Путиным будет обсуждаться ситуация на Украине. Трамп подчеркнул, что будет просить российского коллегу завершить украинский конфликт. Но в этом плане давить на РФ бесполезно, у Москвы есть четкое мнение по этому вопросу, Путин уже говорил, что все цели СВО должны быть достигнуты.