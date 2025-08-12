Лавров и Рубио провели телефонный разговор 12 августа

Ранее KP.RU сообщил, что американский президент ожидает, что во время встречи с Путиным будет обсуждаться ситуация на Украине. Трамп подчеркнул, что будет просить российского коллегу завершить украинский конфликт. Но в этом плане давить на РФ бесполезно, у Москвы есть четкое мнение по этому вопросу, Путин уже говорил, что все цели СВО должны быть достигнуты.