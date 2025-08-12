Последние штрихи к сделке: Лавров и Рубио поговорили перед Аляской

В заявлении российского ведомства подчеркивается, что «с обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия». Это можно расценить как сигнал о том, что, несмотря на всю сложность ситуации, и в Кремле, и в Белом доме есть политическая воля довести саммит до конкретного, осязаемого результата.