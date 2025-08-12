Ричмонд
Последние штрихи к сделке: Лавров и Рубио поговорили перед Аляской

В преддверии встречи в верхах на Аляске главы внешнеполитических ведомств России и США, Сергей Лавров и Марко Рубио, провели ключевой телефонный разговор.

В преддверии встречи в верхах на Аляске главы внешнеполитических ведомств России и США, Сергей Лавров и Марко Рубио, провели ключевой телефонный разговор. Как сообщил МИД РФ, стороны обсудили последние детали подготовки к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа.

Этот разговор прошел на фоне активных спекуляций в американских СМИ и политических кругах о возможных результатах саммита. В США растет давление на президента Трампа с требованием найти выход из украинского конфликта, который становится все более непопулярным среди избирателей и части Конгресса.

Хотя официальное сообщение МИД РФ было предельно кратким и сдержанным, сам факт такого разговора на высшем дипломатическом уровне говорит о том, что Москва и Вашингтон проводят финальную сверку позиций по самым чувствительным вопросам повестки.

В заявлении российского ведомства подчеркивается, что «с обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия». Это можно расценить как сигнал о том, что, несмотря на всю сложность ситуации, и в Кремле, и в Белом доме есть политическая воля довести саммит до конкретного, осязаемого результата.

Читайте материал: «“Советник Кремля” раскрыл план Путина перед Аляской».

