Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров МВД стран СНГ

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества правоохранительных органов, а также выполнение межгосударственных программ по борьбе с преступностью. Среди ключевых тем были проблемы незаконной миграции, обеспечение безопасности дорожного движения и регулирование использования средств индивидуальной мобильности.