Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров МВД стран СНГ

Заседание СМВД СНГ прошло без участия Азербайджана.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджан не участвовал в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран СНГ, которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — говорится в сообщении.

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества правоохранительных органов, а также выполнение межгосударственных программ по борьбе с преступностью. Среди ключевых тем были проблемы незаконной миграции, обеспечение безопасности дорожного движения и регулирование использования средств индивидуальной мобильности.

По итогам заседания председательство в Совете министров внутренних дел СНГ было передано от Белоруссии к России.

KP.RU ранее писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Глава государства уже подписал соответствующее распоряжение. Средства будут направлены Министерству энергетики Украины из резервного фонда президента Азербайджана.