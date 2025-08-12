Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров МВД стран СНГ

Азербайджан не участвовал в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран СНГ, которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.
«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — говорится в сообщении.
В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества правоохранительных органов, а также выполнение межгосударственных программ по борьбе с преступностью. Среди ключевых тем были проблемы незаконной миграции, обеспечение безопасности дорожного движения и регулирование использования средств индивидуальной мобильности.
По итогам заседания председательство в Совете министров внутренних дел СНГ было передано от Белоруссии к России.
KP.RU ранее писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Глава государства уже подписал соответствующее распоряжение. Средства будут направлены Министерству энергетики Украины из резервного фонда президента Азербайджана.